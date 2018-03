Berlinerin Berlin Donnerstag, 01.03.2018 | 20:52 Uhr

Gestern morgen diesen Beitrag im Autoradio gehört, irgendwo im eisigen Flachland... und mich über das Feixen in der Stimme der Pressesprecherin gewundert... Dinge mit hohem Wiedererkennungswert... was meint sie nur? Was genau findet man bei Kellereinbrüchen im Bereich Tiergarten/Schöneberg? Völlig verpeilt grübelnd...

Kaffeeservice mit Blümchenmuster?

Röhrender Hirsch auf Leinwand?

37 Schlaghosen aus Nytest?

Knallrotes Gummiboot?



Mir fiel einfach nix ein, aber ich hatte mir geschworen, die Bilder anzusehen... ok, als ich im Büro war, wars vergessen...



Heute im Büro schau ich hier rein und... - fall vor Lachen fast vom Stuhl! Wie geil, und das dieses Mal wörtlich :-)



you made my day!