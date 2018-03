U 5

Wegen Bauarbeiten ist der Abschnitt zwischen Alexanderplatz und Strausberger Platz bis zum 08.04.2018 unterbrochen. Stattdessen fahren Busse im Ringverkehr. Die Ersatzhaltestelle am Strausberger Platz befindet sich in der Lebuser Straße in Richtung Norden. Die Busse fahren über die Landsberger Allee zum Alexanderplatz, mit einem Halt an der Büschingstraße. Dort besteht eine Umsteigemöglichkeit zu den Straßenbahnen der Linien M 5, M 6 und M 8. Die Ersatzhaltestelle am Alexanderplatz befindet sich in der Alexanderstraße in Richtung Osten. Zurück zum Strausberger Platz geht es über die Karl-Marx-Allee mit Halt an der Schillingstraße. Zwischen Strausberger Platz und Frankfurter Tor sowie zwischen Frankfurter Tor und Frankfurter Allee fährt die U 5 jeweils im Pendelverkehr im Zehn-Minuten-Takt. Fahrgäste aus und in Richtung Hönow sollten, wenn möglich, den Bereich weiträumig umfahren. Am besten bereits ab den S- und U-Bahnhöfen Wuhletal oder Lichtenberg sowie stadtauswärts ab Alexanderplatz mit der S-Bahn.