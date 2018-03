Zwei Polizisten sind mit einer Mikrowelle beworfen worden, während sie einen Streit in einem Berliner Mehrfamilienhaus schlichten wollten. Die beiden Beamten sicherten den Hinterhof des Hauses, als das Gerät plötzlich aus einem Fenster im dritten Stock flog und etwa einen halben Meter neben ihnen aufschlug, wie die Berliner Polizei am Donnerstag mitteilte. Sie konnten sich durch einen Sprung zur Seite in Sicherheit bringen, beide blieben unverletzt.



Die Polizei war zuvor am Mittwochabend zu einer Schlägerei in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Stadtteil Wedding gerufen worden. Während Kollegen den im Haus die Anzeige aufnahmen, waren die beiden Beamten mit der Absicherung des Hofs betraut. Es wurden Ermittlungen wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

In Berlin kommt es immer wieder zu Angriffen auf Polizisten und Rettungskräfte. Zuletzt hatten Anfang März zwei betrunkene Männer zwei Rettungssanitäter in Wittenau attackiert.