Ein Auto hat am Potsdamer Platz in Berlin-Mitte einen Baum und ein Straßenschild umgerissen. Eine Laterne und ein weiterer Baum auf dem "Boulevard der Stars" wurden ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Der alkoholisierte 25 Jahre alte Fahrer hatte zuvor die Kontrolle über seinen Wagen verloren, wie die Polizei berichtet.

Immer wieder sorgen Unfälle am Potsdamer Platz - wo in vielen Bereichen Tempo 30 gilt - für ein ausgesprochen reges Interesse der Öffentlichkeit. So hatte in den letzten Tagen der diesjährigen Berlinale eine Fahrerin mitten im Festivaltrubel auf der Potsdamer Straße die Kontrolle über ihren Wagen verloren und eine Werbetafel umgerissen. Bereits vor fünf Jahren war ein Auto in den Wasserteich neben dem Theater am Potsdamer Platz gefahren und musste dann mit einem Kran geborgen werden. Zwei Jahre liegt nun ein ebenfalls recht spektakulärer Unfall zurück. Ein Betrunkener hatte mit einem Leihwagen die erhöhten Grünflächen am Potsdamer Platz befahren und war dann dort mit seinem Wagen in einem Graben stecken geblieben.