Mord an 60-Jähriger im Tiergarten - Susanne F., zwei Euro und die Frage nach dem Warum

27.03.18 | 17:43 Uhr

Die brutale Beiläufigkeit dieses Falls ist schwer zu begreifen: Knapp sieben Monate nach dem gewaltsamen Tod einer 60-Jährigen im Berliner Tiergarten, startet der Prozess vor dem Landgericht. Das Leben des mutmaßlichen Mörders steckt voller Fragen. Von Ulf Morling

Es ist kurz nach 22 Uhr, als sich Susanne F. am 5. September 2017 von drei Freundinnen am "Schleusenkrug" verabschiedet. Die Frauen haben mit Dutzenden anderer Gäste den lauen Spätsommerabend in der Gaststätte gemeinsam verbracht. Während die Freundinnen zur Straße des 17. Juni zu ihrem geparkten Auto laufen, will F. zum Bahnhof Zoo. Die 60-Jährige läuft auf dem von Laternen beleuchteten Weg zwischen Bahngleisen und Zoologischen Garten und will mit dem Bus nach Hause fahren.

Völlig unvermittelt soll sie von Ilyas A. auf dem kurzen Weg angegriffen und erwürgt worden sein. Susanne F. hat keine Chance. Laut Staatsanwaltschaft zerrt der Angeklagte die Getötete in ein Gebüsch, erbeutet das Handy seines Opfers und mindestens zwei Euro. Knapp sieben Monate nach der Tat beginnt am Mittwoch der Prozess gegen den mutmaßlichen Mörder vor dem Berliner Landgericht.

"Wo ist meine Frau Susanne?"

Nachdem Susanne F. nicht nach Hause kommt, gibt der Ehemann der promovierten Kunsthistorikerin schon am nächsten Morgen eine Vermisstenanzeige bei der Polizei auf. Die Beamten nehmen seine Sorgen und Befürchtungen ernst: Noch am selben Tag wird das Gebiet um den "Schleusenkrug" mit Spürhunden vom DRK abgesucht. Die Hunde sind allerdings auf das Aufspüren lebender Personen dressiert und schlagen nicht an. Auch die Wasserschutzpolizei wird im Laufe des Tages eingesetzt, doch Susanne F. bleibt verschwunden. Einen Tag später hängt der Ehemann der Vermissten noch unmittelbar neben dem Gebüsch, wo die Leiche seiner Frau später gefunden wird, eine selbst gefertigte Suchanzeige auf: "Wo ist meine Frau Susanne?" steht auf dem Hilferuf . Am Mittag des 8. Septembers will ein Mann im Gebüsch in der Nähe des "Schleusenkrugs" austreten gehen. Er entdeckt die Leiche von Susanne F. Hunderte Menschen müssen in den letzten zweieinhalb Tagen nichtsahnend an der Getöteten vorbei gelaufen sein.

Angeklagten in Polen gefasst

Ilyas A., der mutmaßliche Mörder, ist nach Informationen des rbb zu diesem Zeitpunkt vielleicht noch in Berlin, vielleicht aber auch schon auf dem Weg zu seiner Familie nach Polen. Das mutmaßlich geraubte Handy seines Opfers wird ihm unter anderem zum Verhängnis: Es wird in Polen geortet und in Amtshilfe nimmt die polnische Polizei den Angeklagten genau eine Woche nach dem Raubmord im Tiergarten fest. Am 4. Oktober wird A. schließlich den deutschen Behörden übergeben. Seitdem sitzt der nach eigenen Angaben 18-Jährige in der Jugendstrafanstalt in Untersuchungshaft.

Duldung eines Schwerkriminellen

Recherchiert man den Lebensweg Ilyas A.s wird deutlich, wie einfach ein offenbar Schwerkrimineller in Deutschland laut Ermittlern Unterschlupf finden kann:

2012 Juli : Ilyas A. soll mit seiner Familie von Tschetschenien nach Polen gezogen sein. November: Ilyas A. reist mit seinen Eltern und Geschwistern, mutmaßlich erstmals, von Polen kommend, in Deutschland ein. Die tschetschenische Familie stellt einen Asylantrag, obwohl im ersten EU-Land, das betreten wurde, also Polen, dieser hätte gestellt werden müssen.

2014 Januar: Nach über einem Jahr der Prüfung des Asylantrages wird die gesamte Familie nach Polen abgeschoben. August: Spätestens jetzt reist Ilyas A. allein wieder in Deutschland ein und wird geduldet. Er nächtigt in Berliner Notunterkünften und muss diese wegen massiven Regelverstöße immer wieder verlassen, wird berichtet. September: A. besucht mehere Monate die Willkomensklasse einer integrierten Sekundarschule in Neukölln. Er soll immer wieder fehlen und verspätet sich zum Deutschlernen.

2015 Mai: Spätestens jetzt beginnt Ilyas A. seine kriminelle Karriere in Berlin. Er schlägt einen frisch operierten Mann in Tiergarten zusammen, um dessen Handy zu erbeuten. Juni: - A. überfällt eine 75-jährige Schwerbehinderte in einem Mietshaus in Tiergarten und raubt unter anderen ihr Handy. - Einen Tag später überfällt der Angeklagte eine 87-Jährige vor deren Wohnung und versetzt der Seniorin einen Faustschlag ins Gesicht. Drei Tage später ist sein Opfer eine 98-Jährige, die er ebenfalls brutal schlägt, um an ihre Handtasche zu kommen. Zeugen verfolgen A. und die Polizei nimmt ihn fest. Auch diese Taten geschahen im Tiergarten. September: A. wird zu einer Jugendstrafe von anderthalb Jahren wegen Raubes verurteilt.

2016 Dezember: Drei Tage vor Weihnachten wird er aus aus der Jugendhaftanstalt in die Freiheit entlassen.

2017 Juni: A. soll ein Fahrrad in Tiergarten gestohlen haben. Das Verfahren wird von der Staatsanwaltschaft eingestellt. August: - In der Universitätsbibliothek der Universität der Künste in Charlottenburg soll A. einen Laptop gestohlen haben. Auch hier stellt die Staatsanwaltschaft das Verfahren ein. - Nach Recherchen des rbb erhält der nach eigenen Angaben jetzt erst volljährige A. mehrere hundert Euro Unterstützung vom Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten - einen Tag vor der Tat am "Schleusenkrug" erhält er die letzte Bargeldzahlung der Behörde. Alle anzeigen

Gutachten über das Alter des Angeklagten

Wegen Zweifeln am Alter des Angeklagten wurde inzwischen ein Gutachter mit der Bestimmung seines Alters beauftragt. Nach dem Vorliegen der Ergebnisse wurde der Raubmord bei einer Jugendkammer des Landgerichts angeklagt. 11 Prozesstage sind bis Ende Juni für das Verfahren gegen Ilyas A. terminiert.