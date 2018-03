Prof. Dr. Martin Schwab Bielefeld Dienstag, 06.03.2018 | 21:37 Uhr

Ich bin ein großer Fan der Gleichstellung der Geschlechter - aber bitte nicht mit dem Mittel der Sprachverfälschung! Ich halte daher ebenso wie viele andere, die sich in diesem Forum an der Diskussion beteiligt haben, nichts von der Idee, Verkehrsinformationen zu "gendern". Leider leben wir in einer Zeit, in der selbsternannte Tugendwächter sich die Deutungshoheit darüber anmaßen, was geschlechtergerecht ist und was nicht, und dabei bemerkenswert wenig öffentlichen Widerspruch ernten. Denn wer immer diesen Leuten zu widersprechen wagt, riskiert, selbst einer gleichstellungsfeindlichen Gesinnung bezichtigt zu werden. Diesen Teufelskreis müssen wir durchbrechen - um dann beherzt die Probleme anzupacken, die wir im Bereich Gleichstellung wirklich haben: Es muß z. B. endlich überall gleichen Lohn für gleiche Arbeit geben - und natürlich gleiche berufliche Aufstiegschancen unabhängig vom Geschlecht!