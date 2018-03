Die Staatsanwaltschaft Frankfurt (Oder) und die Bundespolizei sind am Mittwoch gegen eine Bande von mutmaßlichen Schleusern vorgegangen. Dazu wurden in Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Hessen zwölf Wohnungen und Gewerberäume durchsucht.



Den Angaben zufolge steht eine vietnamesisch-deutsche Gruppe im Verdacht, banden- und gewerbsmäßig Menschen eingeschleust zu haben. "Ihnen wird in nachweislich vier Fällen vorgeworfen, vietnamesische Männer eingeschleust zu haben", teilte die Polizei am Mittwoch mit. Durch das Arrangieren von Scheinehen mit deutschen Frauen soll die Bande dann dafür gesorgt haben, dass diese Aufenthaltrecht in Deutschland bekamen. "Dafür erhielten die Frauen zwischen 5.000 bis 7.000 Euro."

Bei den Razzien am Mittwoch stellten die Ermittler nun Datenträger sicher, dazu Bargeld sowie kleinere Mengen Kokain, Ecstasy und Marihuana. Etwa 100 Beamte der Bundespolizei sowie der Polizei Brandenburg waren an den Durchsuchungen beteiligt. Die Razzien erfolgten in den Berliner Stadtbezirken Marzahn-Hellersdorf und Mitte, im brandenburgischen Seelow, Strausberg und Fürstenwalde sowie in Stendal und in Alsfeld.