15 Verletzte nach Reizgas-Attacke an Schule

An einer Schule in Berlin-Tempelhof sind am Dienstag 15 Schülerinnen und Schüler durch Reizgas verletzt worden. Das teilte die Polizei über Twitter mit.

Die Berliner Feuerwehr hatte zuvor berichtet, seit 13 Uhr laufe ein Einsatz an der Schule wegen Reizgasausströmung. Die Verletzten würden vor Ort behandelt, eine Person sei ins Krankenhaus gebracht worden.

Der Polizei zufolge hatte ein 14-Jähriger Tierreizgas mitgebracht. Eine 16-jährige Mitschülerin habe damit im Klassenzimmer gesprüht. Die Personalien der beiden Verdächtigen seien festgestellt worden.