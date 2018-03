Der Zuschauer Berlin Montag, 26.03.2018 | 10:10 Uhr

Schön, dass noch mal über den Mann berichtet wird. Hoffentlich ermutigt das andere, in Notsituationen zu helfen. Es muss ja nicht gleich so ein waghalsiger Stunt sein. Aber eines interessiert mich: Hat er denn nun eigentlich den Schaden an seinem Fahrzeug ersetzt bekommen? An sich heißt es ja, dass Ersthelfer gesetzlich unfallversichert sind, aber er hat ja gar keinen Unfall erlitten, sondern bewusst sein Fahrzeug für die Rettungsaktion eingesetzt. Also man sagt zwar, dass ein Ersthelfer zum Beispiel seine Jacke ersetzt bekommt, wenn sie nach der Ersten Hilfe mit Blut bespritzt ist - aber wie ist es bei einem größeren Gegenstand wie dem Auto? Vielleicht kann die Redaktion da noch mal nachrecherchieren.