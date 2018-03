Sebastian Schöbel/rbb Inforadio | 28.03.2018 | Sebastian Schöbel | Bild: Sebastian Schöbel/rbb

Test des S-Bahnhofs Olympiastadion - Berlins Trumpfkarte für die Fußball-EM 2024

So ärgerlich die Niederlage gegen Brasilien auch sein mag: Der Chef der Berliner S-Bahn hatte trotzdem Grund zur Freude. Denn sein Unternehmen konnte Deutschlands größten S-Bahnhof unter Volllast testen - zum letzten Mal vor der Vergabe der EM 2024. Von Sebastian Schöbel



Um kurz vor 22 Uhr wird es plötzlich hektisch im S-Bahn-Leitstand am Bahnhof Olympiastadion: Die zweite Halbzeit im Freundschaftsspiel Deutschland - Brasilien läuft, die Deutschen liegen 0:1 zurück. Doch das interessiert hier im 1. Stock des Bahnhofsgebäudes an der Flatowallee gerade niemanden. "Acht Minuten Verspätung", ruft der Einsatzleiter Peter Schön plötzlich in den Raum. Er meint nicht die Bahn, sondern das Spiel. Auf dem Rasen im Stadion ist das nicht so wichtig, auf Deutschlands größtem S-Bahnhof aber schon: Hier sind über ein Dutzend Sonderzüge für die Fans bereits fest eingeplant, mit genauen Abfahrtszeiten. Jetzt verschiebt sich alles nach hinten - und das wird kompliziert. Peter Schön und sein Team gehen Optionen durch: Ein komplexes Geschiebe und Gerechne beginnt. Auf mehreren Computerbildschirmen reihen sich Zahlenkolonnen und Tabellen aneinander. Ein Monitor zeigt etliche sich verzweigende Linien mit blinkenden Pfeilen und Ziffernfolgen. Binnen weniger Minuten hat Peter Schön umgeplant. Die ersten drei Züge fahren leer, dafür werden hinten raus mehr disponiert, dazu kommen eine Reihe Änderungen im Ablauf.



Verlängern, umlenken, zubuchen

"Wir fahren in der Anreise mit zwölf Zügen in der Stunde", sagt der S-Bahnsprecher Ingo Priegnitz. "Und in der Abreise fahren wir mit 24 Zügen - eine Vervierfachung des normalen Angebots." Denn normalerweise fahren auf dieser Strecke nur die S3 und die S9. Bei Großereignissen wie Länderspielen oder Konzerten im Olympiastadion werden vor allem zusätzlich Pendelzüge zum Westkreuz eingesetzt. Außerdem kann die S7, die eigentlich nach Potsdam fährt, kurzfristig umgeleitet werden und zum Olympiastadion fahren. Außerdem fährt die S5, die eigentlich am Westkreuz endet, dann auch schon mal weiter. So wie beim Freundschaftsspiel Deutschland-Brasilien. Das habe eine schnelle Reaktion auf überraschend hohes Passagieraufkommen vor Spielbeginn am Westkreuz ermöglicht, sagt Priegnitz.



Länderspiele sind gemütlich, Ligaspiele Stress

Die Anreise der Fans macht der Einsatzleitung am Bahnhof Olympiastadion aber in der Regel keine Sorgen: Ein Kernteam aus rund zehn Mitarbeitern besetzt regelmäßig alle Großereignisse und kennt die Abläufe in- und auswendig. Bei Länderspielen, sagt Peter Schön, kommen die Fans relativ gemütlich über einen langen Zeitraum am Stadion an. Bei Ligaspielen sei es komplizierter, da kommen alle gerade so, dass sie pünktlich zum Anpfiff drin sind. Wirklich schwierig aber wird die Abreise. "Dann ist nach Spielende binnen weniger Minuten alles voll hier", sagt S-Bahnsprecher Priegnitz. Für die S-Bahn bedeutet das: Alle zweieinhalb Minuten ein Zug mit voller Wagenzahl und bis zu 1.200 Passagieren an Bord verlässt den Bahnhof Olympiastadion. Das Ziel: In gut einer Stunde den Großteil der Menschen wegbewegt haben.



Alle wollen weg - und zwar sofort

Und tatsächlich: Kaum fünf Minuten nach dem Schlusspfiff sind sie plötzlich alle da, die Fans. Und wollen weg. Auf einen Schlag strömen die Massen auf die Bahnsteige. Von der Terrasse der Leitzentrale aus dirigiert Peter Schön zusammen mit Vertretern der Bundespolizei und der Bahnsicherheit das Geschehen. Schön richtet sein Fernglas auf das andere Ende des Bahnhofs, auf die Fußgängerbrücke, "Galgen" genannt. Alles voll, tausende Menschen drücken sich wie eine zähflüssige Masse Richtung Bahnsteige - allerdings nicht die Treppen hinunter zu den Bahnsteigen. "Die stehen da oben und überlegen, ob sie runtergehen, dadurch staut sich das", ruft Schön der Einsatzleiterin von der S-Bahn-Sicherheit zu. Es gibt offenbar viele Ortsunkundige Gästefans, lautet die Vermutung auf der Beobachtungsterrasse. Die kennen sich nicht aus und suchen den richtigen Zug. "Noch geht's", beruhigt die Bundespolizei aus dem Hintergrund.

Den Herdentrieb lenken, Fernglas und Funkgerät

Von den acht Sonderzugbahngleisen sind vier noch frei. Doch die Fans sollen erstmal auf die mittleren Bahnsteige konzentriert werden. Lieber nur ein paar wenige Bahnsteige schnell bedienen, meint Einsatzleiter Schön, statt viele Bahnsteige zu öffnen, wo die Menschen dann aber länger auf ihren Zug warten müssten - und vielleicht anfangen, ziellos zwischen den Bahnsteigen hin und her zu laufen. "Bahnsteig-Hopping", nennt man das in der Einsatzleitung. Selbst bei enger Zugtaktung kommt es zu Wartezeiten, weil nicht alle Züge sofort losfahren können, wenn sie voll sind. "Deswegen versuchen wir, das zu komprimieren", erklärt Peter Schön und blickt wieder durch sein Fernglas. "Denn wenn dann der Zug drin ist, ist der Bahnsteig auch leer." Eine Zeitlang sieht es nicht so aus, als würde Peter Schöns Strategie aufgehen: Die Züge fahren zwar, aber die Menschenmasse wächst immer weiter - auf den Bahnsteigen und an den Eingängen. "Stadion leer", ruft einer der Bundespolizisten über die Beobachtungsterrasse.

Für Berliner ist es immer "der letzte Zug des Abends"

Das Stadion ist leer, der Bahnhof voll - und das keine halbe Stunde nach Abpfiff. Einige Fans werden ungeduldig, schlüpfen unter Absperrbändern durch, hasten zum Zug und quetschen sich in die vollen Wagen. S-Bahn-Sprecher Ingo Priegnitz wird sarkastisch. "Der Berliner geht davon aus, dass das der letzte Zug des Abends ist, deswegen rennt er." Und dann ist plötzlich der Druck raus, die Bahnsteige haben sich wie durch Geisterhand merklich geleert. Die zusätzlichen Züge, die er wegen der Verspätung beim Spiel bestellt hatte, sagt Peter Schön wieder ab. Gut eine Stunde nach Abpfiff sind die meisten Fans schon wieder auf dem Heimweg - jedenfalls die, die die S-Bahn genommen haben, der Rest steht im Stau rund ums Olympiastadion. Test erfolgreich abgeschlossen, sagt Bahnsprecher Ingo Priegnitz. Und holt sich einen Kaffee im Pausenraum der Einsatzzentrale. "Wir können solche Veranstaltungen in Berlin. Deswegen freuen wir uns hoffentlich gemeinsam auf die EM 2024." Ob Berlin Austragungsort wird, wird im September geklärt: Dann gibt die UEFA bekannt, wer das Turnier in sechs Jahren austragen darf, die Türkei oder Deutschland.



Der Bahnhof Olympiastadion

Bild: Tim Schwiesau/rbb Selbst im Gewirr der Bahn-internen Netzkarte fällt er auf, der Bahnhof Olympiastadion: Der Block aus zehn Strichen am rechten Bildrand ist Deutschlands größter S-Bahnhof.

Bild: Tim Schwiesau/rbb Hier kommt bei Großveranstaltungen die Mehrheit der bis zu 75.000 Menschen an, die ins Olympiastadion passen.

Bild: Tim Schwiesau/rbb Die meiste Zeit liegt die Anlage, die bereits 1909 gebaut und später erweitert wurde, ziemlich ruhig da.



Bild: Tim Schwiesau/rbb Doch bei großen Veranstaltungen, allen voran im Olympiastadion, explodiert der Bahnhof mit regem Treiben. Dann tummeln sich hier zehntausende Menschen - und meistens wollen sie so schnell wie möglich weg, entweder zum Fußballspiel oder nach Hause.



Bild: Sebastian Schöbel/rbb Sie werden beobachtet: In der Leitzentrale der S-Bahn im 1. Stock des Empfangsgebäudes beobachten Mitarbeiter der Bahn jeden Schritt auf den Bahngleisen und koordinieren den Zugverkehr.



Bild: Sebastian Schöbel/rbb Die Bahnsicherheit schaut v.a. auf mögliche Straftaten und alarmiert ggf. das Personal auf den Bahnsteigen. In schweren Fällen greift auch die Bundespolizei ein.



Bild: Tim Schwiesau/rbb Sein den Terroranschlägen in Europa wird auch verstärkt auf verdächtige Personen und Gegenstände geachtet.



Bild: Tim Schwiesau/rbb Für den reibungslosen Ablauf des Zugverkehrs wird auch schon mal der Zugverkehr anderswo im Netz eingeschränkt. Wer dann z.B. nach Spandau will, muss eventuell Geduld haben.



Bild: Tim Schwiesau/rbb Alle 2,5 Minuten kann - im Idealfall - ein Zug den Bahnhof verlassen. Das hängt allerdings auch maßgeblich davon ab, wie schnell die Fahrgäste einsteigen, sagt die Bahn. Der neuralgische Punkt des Bahnhofs ist die kurze Strecke zum Westkreuz: Kommt es hier zu einer Sperrung, geht am Olympiastadion nichts mehr.



Bild: Sebastian Schöbel/rbb Das Team der Einsatzleitung am Bahnhof besteht aus einem harten Kern von bis zu zehn sehr erfahrenen Leuten, die immer hier die Großveranstaltungen betreuen. Sie arbeiten zusammen mit der Berliner Polizei, der Bundespolizei und der DB Sicherheit. Auch das Geschirr ist krisenerprobt.

