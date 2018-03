Im Prozess gegen einen mutmaßlichen Schleuser hat der Angeklagte am Donnerstag überraschend sein Schweigen gebrochen. Am Amtsgericht Frankfurt (Oder) verlas seine Verteidigerin eine Stellungnahme.

Danach wurde der Angeklagte im türkischen Izmir von einem Bekannten angesprochen und bedroht: Würde er seinen Lkw nicht für eine Schleusung zur Verfügung stellen, könne für die Sicherheit seiner Frau und seiner drei Töchter nicht garantiert werden. Daraufhin, so der Angeklagte in seiner Erklärung, habe er seinen Lkw auf einem Parkplatz in Rumänien abgestellt. Am nächsten Tag sei er zurückgekehrt und nach Deutschland gefahren. Geld habe er nicht erhalten.

Der Lkw war im September 2017 auf der A12 bei Frankfurt mit 51 Menschen auf der Ladefläche gestoppt worden. Mitte April soll am Amtsgericht Frankfurt das Urteil gesprochen werden. Dem Angeklagten drohen bis zu zehn Jahre Haft.