Schneefall in der Region - Wat'n Wetter, Wiebke!

06.03.18 | 16:35 Uhr

Nach der Eiseskälte bringt Tief "Wiebke" jetzt Schnee in die Region: In Cottbus rieselt es bereits, bis Dienstagabend soll der weiße Zauber auch in Berlin angekommen sein. Lange dürfte die Freude daran allerdings nicht währen.

"Wiebke" ist unterwegs: Das kleine Randtief kommt aus Tschechien und schiebt eine Schneefront Richtung Brandenburg und Berlin. In Cottbus schneit es schon, nun arbeitet sich Wiebke langsam nord-westlich voran. Bis zum Abend soll der Schnee, so die Auskunft der Meteogroup, dann auch in Berlin angekommen sein.

Schneeglätte und Regen

Es schneit zunächst noch etwas zögerlich in der Region, doch dann stetig: Frühaufsteher können also am Mittwoch durch fünf Zentimeter dicken feuchten Pappschnee stapfen. Im Westen und Norden Brandenburgs können es sogar sieben bis neun Zentimeter sein. "Ein wirkliches Vergnügen wird es allerdings nicht werden", schätzt Dustin Böttcher von der Meteogroup die Wetterlage ein. Man müsse mit Schneeregen und Glätte rechnen.

Es wird ungemütlich am Mittwoch

Am Mittwoch schneit es vor allem in Brandenburg zunächst weiter. Allerdings werde sich, so Böttcher, die weiße Pracht bei Plusgraden schnell in schmutzigen Matsch verwandeln. Ungemütlich soll es zudem werden - nasskalt bei maximal 1 bis 3 Grad, mit Schneeregen, Regen, vielen Wolken und kaum Auflockerungen. Der Deutsche Wetterdienst warnte bereits vor Frost in der Zeit von Dienstagabend 18 Uhr bis Mittwochvormittag um 9 Uhr. Besonders für die Nacht und den frühen Morgen gilt in Berlin und Brandenburg: Aufpassen, es ist rutschig!



Sendung: Abendschau, 06.03.2018, 19.30 Uhr