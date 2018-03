Wegen des strengen Frostes wird sich der Beginn der Spargelernte in Brandenburg in diesem Jahr wohl verzögern. Ein Saisonstart bereits an den Osterfeiertagen sei mehr als fraglich, sagte der Geschäftsführer des Verbandes der ostdeutschen Spargelanbauer, Jürgen Schulz, am Sonntag.

Er rechne mit einem Beginn der Ernte Anfang April. "Dafür muss das Wetter aber mitspielen", sagte er. Das bedeute, dass es wärmer und vor allem sonniger werden müsse. Im Vorjahr waren die ersten Stangen bereits im März gestochen worden. Karfreitag ist in diesem Jahr am 30. März.