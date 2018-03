Spezialkräfte der Bundespolizei können in die Spandauer Schmidt-Knobelsdorf-Kaserne ziehen. Wie die Unionsfraktion im Bundestag am Freitag mitteilte, sei eine entsprechende Machbarkeitsstudie positiv ausgefallen. Der Umzug nach Spandau sei allerdings voraussichtlich erst in fünf bis sieben Jahren möglich, weil die Kaserne erst kernsaniert werden müsse.



"In der Spandauer Schmidt-Knobelsdorf-Kaserne wird künftig neben einer neuen vierten Einsatzeinheit der GSG9 auch der Stab der Bundespolizeidirektion 11 untergebracht werden", teilte die CDU/CSU-Fraktion mit. Das habe das Bundesministerium des Inneren dem Spandauer CDU-Bundestagsabgeordneten Kai Wegner bestätigt.



Die neue Einsatzeinheit der GSG9 wird demnach auf so genannte CBRN-Attacken spezialisiert sein: Angriffe mit chemischen (C), biologischen (B), radiologischen (R) und nuklearen (N) Stoffen.