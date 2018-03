IchMeinJaNur Donnerstag, 01.03.2018 | 21:33 Uhr

Das Problem ist dass die Schulen nicht konsequent gegen Gewalt vorgehen. Psychologen an Schulen als Gewaltprävention sollte nur eine Maßnahme sein. Konsequenzen bei Gewalt ankündigen und vor allen anwenden wäre eine weitere.



Mein Kind wurde in der 6. Klasse verbal und tätlich angegriffen bis hin zu Morddrohungen. Konsequenz der Schule nachdem wir die Polizei (!) eingeschaltet und nur auf meinen Druck hin?



Gespräche mit den Schülern, die danach erst recht unser Kind bedrohten, eine nicht ernst gemeinte Entschuldigung, Elterngespräche, das wars. Keinen einzigen Tag Schulverweis, nichts. So fabriziert man Verbrecherkarrieren.



Bevor jemand fragt. Beide Kinder hatten deutsche Eltern die alle berufstätig waren. So berufstätig das alle 4 Elternteile nicht wußten was ihre Kinder in deren Freizeit taten, z.B. Gewaltvideos im Internet konsumieren.