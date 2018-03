Bild: imago/Pemax

Osterreiseverkehr in Berlin und Brandenburg - ADAC warnt zu Ostern vor Staus und Baustellen

22.03.18 | 14:34

Der letzte Schultag vor den Osterferien naht. Am Freitag werden die Schüler in Berlin und Brandenburg in die Ferien verabschiedet. Deshalb, darauf weist der ADAC Berlin-Brandenburg hin, sei an diesem Tag ab dem frühen Nachmittag auf den Ausfallstraßen und Autobahnen rings um Berlin mit erhöhtem Verkehrsaufkommen zu rechnen. Auch am Samstagvormittag, so der ADAC weiter, müssen sich Reisende auf dichten Verkehr einstellen.

Kurzurlauber starteten dann aber, das sei bekannt, überwiegend am Gründonnerstag (29.03.) in die Ferien. Auch dann breche wieder eine Reisewelle über die Region herein. Die Lage entspanne sich voraussichtlich erst am Vormittag des Karfreitags. Besonders belastet seien an den betroffenen Tagen die Strecken in Richtung Nord- und Ostsee (A11, A20, A19/24), aber auch die Autobahnen in Richtung Süden (A9, A13). Ausflügler sollten nach Möglichkeit auch die umliegenden Bundesstraßen nutzen.

Folgende Autobahn-Baustellen können zur Staufalle werden

Zu Staufallen könnten rund um Ostern vor allem folgende Autobahn-Baustellen werden: Da ist zum einen die Großbaustelle auf der A10 zwischen Dreieck Nuthetal und dem Dreieck Potsdam. Zudem gibt es Bauarbeiten auf der A12, Vorsicht ist in Richtung Frankfurt (Oder) geboten. Die Brückenbaustelle bei Petersdorf (Waren) auf der A19 in Richtung Rostock könnte für Verzögerungen sorgen, ebenso wie die Großbaustelle auf der A10 bzw. A114 in Richtung Norden.