Die Frage nach der aktiven Beschleunigung des Sterbevorgangs war am Ende des Prozesses strittig. Der Sterbewilligen Anja D. war ein Anti-Brechmittel injiziert worden. Auch dass der Arzt telefonisch Angehörige abgehalten hatte, die Patientin zu besuchen, könne man ihm nicht vorwerfen. Anja D. habe, so sagte die Vorsitzende Richterin wörtlich, "frei von Willensmängeln die Entscheidung getroffen, zu sterben".

Anja D. war langjährige Patientin des Hausarztes. Sie litt unter einer chronischen Reizdarmerkrankung und sehr starken Schmerzen. Mehrfach äußerte sie den Wunsch, sterben zu wollen. Laut Anklage soll der 68-Jährige als Hausarzt die 44-Jährige im Februar 2013 auf ihren Wunsch hin beim Suizid unterstützt haben. So habe er der Frau in Kenntnis ihrer Absicht ein starkes Schlafmittel verschrieben.

Per Handy-Nachricht habe ihm die Patientin mitgeteilt, dass sie die Tabletten in hoher Dosis eingenommen habe. Er habe die Frau tief komatös in ihrer Wohnung vorgefunden, ihrem Wunsch folgend aber keine Rettungsmaßnahmen eingeleitet. Außerdem wurde dem Arzt zur Last gelegt, den erwachsenen Sohn und die Mutter der Patientin davon abgehalten zu haben, der Frau zur Hilfe zu kommen.