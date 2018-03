Die Arbeiten werden in zehn Bauabschnitte von etwa zwölf Kilometer Länge unterteilt: Schon im Mai soll auf sechs Abschnitten gleichzeitig die erste Bauphase beginnen, unter anderem zwischen Neuruppin und Neuruppin-Süd, bei Fehrbellin, sowie zwischen Oberkrämer und Kreuz Oranienburg. Im August beginnt die erste Hauptbauphase und soll ein Jahr dauern. In dieser Zeit werden alle vier Fahrstreifen auf einer Fahrbahn entlangführen. In der entgegengesetzten Richtung wird die Autobahn neu gebaut und die Brücken in diesem Bereich erneuert.