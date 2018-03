Stromausfall in Charlottenburg

Im Norden von Berlin-Charlottenburg wird wahrscheinlich bis in die Nacht hinein der Strom ausfallen. Tausende Haushalte und Hunderte Gewerbetreibende sind betroffen. Hinter dem Ausfall könnte ein Anschlag stecken. Im Internet sind Bekennerschreiben aufgetaucht.

Der Stromausfall in Berlin-Charlottenburg ist möglicherweise auf einen Anschlag zurückzuführen. Auf einer Internetseite wurde am Montag ein entsprechendes Bekennerschreiben veröffentlicht. Demnach habe eine sogenannte Vulkangruppe unter der Mörschbrücke Kabel in Brand gesetzt und zudem Kommunikations-Kabel durchtrennt.

Der für politisch motivierte Taten zuständige Staatsschutz ermittelt, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Ursache des Brandes sei aber noch unklar, sagte er. "Die Tatortarbeit läuft noch."