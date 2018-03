Künftig gibt es mehr U-Bahnzüge auf der Ost-West-Verbindung in Berlin. Die U3 endet ab Mai nicht mehr am Nollendorfplatz, sie fährt auf der gleichen Strecke wie die U1 bis zur Warschauer Straße durch.

Die Berliner U-Bahn-Linie 3 wird ab Anfang Mai verlängert. Wie die BVG am Mittwoch mitteilte, enden die Züge künftig nicht mehr am Nollendorfplatz, sondern fahren von Krumme Lanke bis Warschauer Straße - also auf der gleichen Strecke wie die U1.

Damit sei auf dem Hochbahn-Viadukt künftig alle drei bis vier Minuten eine U-Bahn unterwegs und somit deutlich öfter als bisher, so die BVG. Für viele Fahrgäste entfalle damit außerdem das Umsteigen am Nollendorf- oder Wittenbergplatz.

Die U3 fährt dann tagsüber montags bis freitags auf der ganzen verlängerten Linie im 5-Minuten-Takt. Früh am Morgen und am späten Abend sowie sonnabends und sonntags sind die Züge alle zehn Minuten unterwegs. Nur in den Randzeiten morgens (wochentags bis ca. 6 Uhr, am Wochenende bis 10 Uhr) und abends sowie nachts endet die U3 am Nollendorfplatz.

Die U1 fährt künftig immer im 10-Minuten-Takt, im Wochenend-Nachtverkehr alle 15 Minuten. Die Umstellung ist zum 7. Mai geplant.