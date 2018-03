Steffen Berlin Samstag, 10.03.2018 | 13:53 Uhr

Aus meiner Erfahrung: Nein.

Es würden nur Wildzäune wirklich helfen. In Skandinavien gibt es trotz Tempolimits immer wieder schwere Unfälle. Das Problem ist, dass Elche so schwer sind und so lange Beine haben. Damit fliegt der Schwerpunkt des Tieres zwangsläufig gegen die Windschutzscheibe, ohne vorher vom Motorbereich abgebremst zu werden.

In Schweden liegt das Tempolimit übrigens bei nur 70 km/h, in Norwegen bei 80 km/h.