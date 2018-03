Zwei junge Männer haben auf der Flucht nach einem Diebstahl am Berliner Kurfürstendamm einen Unfall auf der Autobahn gebaut. Mit einer gestohlenen Handtasche setzten sich die Diebe am Mittwochabend in einen Wagen und fuhren auf die Stadtautobahn, wie die Polizei in der Nacht mitteilte.

Dort kollidierten sie mit einem anderen Auto, ließen ihren Wagen stehen und machten sich zu Fuß davon. Ein 17-Jähriger, der das Auto ohne Führerschein gefahren war, stellte sich später am Abend. Der andere Täter blieb zunächst flüchtig. Weitere Informationen waren zunächst nicht erhältlich.