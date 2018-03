Der 46 Jahre alte Angeklagte hat die Tat gestanden. Allerdings will er nicht gewusst haben, wie viele Flüchtlinge er transportierte. Bisher unbekannt gebliebene Landsleute hätten ihm gedroht, seiner Familie etwas anzutun. Deswegen sei er den Anweisungen gefolgt, habe seinen Laster auf einem Parkplatz in Rumänien abgestellt und sei nach Stunden wiedergekommen, um weiter zu fahren, sagte der Mann aus. Auf die Ladefläche habe er nicht geschaut. Geld habe er für den Menschenschmuggel auch nicht erhalten.

Ursprünglich hatte die Staatsanwaltschaft Frankfurt (Oder) dem türkischstämmigen Mann einen weiteren Fall zur Last gelegt, der sich bereits Ende August 2017 ereignet haben soll. Damals hatten Bundespolizisten auf nächtlicher Streife 20 illegale Flüchtlinge aus dem Irak und dem Iran aufgegriffen, die zu Fuß an der Bundesstraße 5 bei Heinersdorf (Oder-Spree) unterwegs waren. Sie seien per Transporter über die polnisch-deutsche Grenze gebracht und an der Autobahn 12 ausgesetzt worden, gaben sie an.