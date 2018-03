Vor dem Berliner Landgericht hat am Dienstag ein Vater gestanden, seinen erwachsenen Sohn erstochen zu haben. Als er den 27-Jährigen wegen dessen Verhalten zur Rede stellen wollte, habe er zugestochen, gab der Angeklagte zu Prozessbeginn am Dienstag vor dem Landgericht zu.

Zu dem Drama war es im September 2017 im Einfamilienhaus des Angeklagten im Ortsteil Alt-Hohenschönhausen gekommen.

Nach einer heftigen Auseinandersetzung mit Handgreiflichkeiten des Sohnes habe sich dieser in sein Zimmer zurückgezogen, heißt es in der Anklage. Der Vater habe ein Klappmesser genommen und sei dem 27-Jährigen gefolgt. In einer erneuten Auseinandersetzung hat der 56-Jährige laut Anklage "ohne rechtfertigenden Grund" zugestochen. Er habe seinem Sohn einen tödlichen Stich in das Herz versetzt, der noch am Tatort verblutete.