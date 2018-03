Die blau-weißen Schilder müssen weg: Die Radwegbenutzungspflicht an der L 172, einer Durchgangsstraße in Velten, wird aufgehoben. Das hat das Oberverwaltungsgericht Brandenburg am Montag entschieden - und damit dem Radfahrer Sven Krein Recht gegeben. Dieser zeigte sich nicht überrascht: "Ich habe damit gerechnet. Ein Freund vom ADFC hat in Kleinmachnow geklagt und ebenfalls recht bekommen."