Ein 15-Jähriger hat gestanden, ein 14-jähriges Mädchen im Berliner Stadtteil Alt-Hohenschönhausen erstochen zu haben. Am Montag wird entschieden, ob der Schüler in Untersuchungshaft kommt.

Nach dem gewaltsamen Tod einer 14-Jährigen in Berlin-Alt-Hohenschönhausen wird der geständige 15-Jährige am Montag einem Richter vorgeführt. Dieser prüft, ob der Jugendliche - ein Bekannter des Mädchens - in Untersuchungshaft kommt.

Der Schüler hatte am Sonntag gestanden, das Mädchen erstochen zu haben, wie die Polizei am Abend mitteilte. Warum er das Mädchen demnach umbrachte, war aber noch unklar.



Weitere Details zu dem mutmaßlichen Täter hatte die Polizei zunächst nicht nennen wollen, er war am Sonntag stundenlang von der Mordkommission verhört worden. "Wir werden, sobald die laufenden Ermittlungen es zulassen, gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft weitere Informationen zum Fall der getöteten 14-Jährigen herausgeben", hieß es.