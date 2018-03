Die U 7 ist unterbrochen : Die längste Linie Berlins fährt nicht zwischen Hermannplatz und Möckernbrücke. Der SEV arbeitet im Akkord, die Menschen schieben sich in Tippelschritten durch die Busse - oder weichen aus, auf die südliche Ringbahn oder die nördlichere Linie U1. Aus Osten kommend verteilt sich alles am Hermannplatz: Entweder es geht mit der U8 nach Norden zum Kottbusser Tor und zur U1 - oder nach Süden zum Ring.

Die Ordner der BVG in ihren grünen Leibchen haben Stellung bezogen: Beim Umsteigen in den Schienenersatzverkehr (SEV) der U7 am Hermannplatz wollen sie keine "japanischen" Verhältnisse, wo Fahrgäste "nachgeschoben" werden, damit mehr reinpassen. Deshalb stehen sie hier. Die Ordner sollen deeskalieren und dicht machen, wenn der Bus voll ist. Und er wird voll in diesen Tagen. Sehr voll.

Luisa aus Neukölln ist ratlos: "Nächste Woche muss ich wieder zum Innsbrucker Platz. Keine Ahnung, wie ich da hinkomme. Vielleicht mit der U1 oder mal den SEV ausprobieren – aber der ist nervig und ich muss viel mehr Zeit einplanen."

Wer sich ab Dienstag die SEV-Busse für die Ringbahn nicht antun will, kann sich dem Strom der Massen anschließen, die U8 Richtung Kottbusser Tor nehmen und dort in die U1 umsteigen. Doch schon am Umsteigebahnhof Hermannplatz wird es eng: Dann stoßen die U7-Passagiere hinzu, das friedliche Miteinander der Berliner wird schmerzlich auf die Probe gestellt. Am "Kotti" verwandeln sich die U1-Wagen dann endgültig in Büchsen.

Zumal die U1 noch andere "Überraschungen" bereithält. Wer aus Westen kommend am Bahnhof Möckernbrücke zusteigen will, hat keinen Fahrstuhl - Eltern mit Kinderwägen und Menschen im Rollstuhl haben es dann besonders schwer. Die BVG rät, ab Yorckstraße die Buslinie M19 in Richtung U-Bahnhof Mehringdamm zu nehmen und dort in die Busse des Schienenersatzverkehrs umzusteigen.