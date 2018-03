148 Verkehrstote hat es im vergangenen Jahr in Brandenburg gegeben und tausende Unfälle - besonders oft an Autobahnbaustellen. Innenminister Schröter will in Anbetracht der Zahlen die Verkehrskontrollen stärken.

Brandenburgs Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) will angesichts der gestiegenen Zahl der Verkehrstoten im Land auf mehr Aufklärung und Kontrollen setzen. "Wir sind aufgefordert, mehr Prävention, aber auch mehr Repression durchzusetzen", sagte Schröter am Montag bei der Vorlage der Verkehrsunfallstatistik 2017.

"An vielen Stellen haben wir schon das Tempo 70", sagte Schröter. Er könne sich noch weitere Stellen vorstellen, so der Innenminister. Er betonte aber, jeder Verkehrsteilnehmer beeinflusse mit seinem Verkehrsverhalten, ob er sich und andere gefährde. "Ich appelliere an alle: Runter vom Gas und dann haben Sie Freude an unseren Alleen", so Schröter.

Im vergangenen Jahr waren - wie bereits vorab bekannt geworden - 148 Menschen im Straßenverkehr ums Leben gekommen – das sind 22,3 Prozent mehr als im Vorjahr. Langfristig ist die Zahl der Verkehrstoten aber gesunken. 1991 waren noch 931 Verkehrstote zu beklagen.