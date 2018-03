Flüchtlinge in Wilmersdorfer Unterkunft

Die Berliner Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen gegen Wachmänner von Flüchtlingsheimen eingestellt. Darüber berichtet die "taz" online am Freitag. Ihnen wurde vorgeworfen, Geflüchtete in die Prostitution vermittelt zu haben. Doch es fehle "gegenwärtig an konkreten Anhaltspunkten für das Vorliegen einer Straftat", wie die Zeitung einen Sprecher aus der Ermittlungsbehörde zitiert.