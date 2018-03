Weil er sich fremdenfeindlich geäußert und Statistik-Aufgaben in "rassistischer Tonlage" gestellt haben soll, entzogen zwei Berliner Hochschulen einem Dozenten Lehraufträge. Das hätten sie nicht tun dürfen, urteilte nun das Verwaltungsgericht.

Die Aufträge waren wegen mutmaßlich fremdenfeindlicher Äußerungen entzogen worden. Die Äußerungen des Dozenten rechtfertigten seinen Rauswurf nicht, urteilten die Richter nun. Es herrsche Meinungsfreiheit und die Freiheit der Wissenschaft und Lehre. Solange diese Beiträge nicht volksverhetzend seien, müssten die Hochschulen diese hinnehmen, so das Verwaltungsgericht.

Zwei Berliner Hochschulen durften einem Dozenten Lehraufträge wegen islamkritischer Äußerungen nicht entziehen. Das entschied das Berliner Verwaltungsgericht am Donnerstag. Der Dozent hatte geklagt und bekam Recht.

Die beiden Berliner Hochschulen HTW und HWR hatten dem Neuköllner AfD-Politiker und Dozenten Wolfgang Hebold im Jahr 2016 Lehraufträge entzogen. Begründet hatten die Hochschulen ihren Schritt damit, dass Aufgaben von Hebold in einem Statistikkurs und Beiträge von ihm im Internet eine "rassistische Tonlage" gehabt hätten.

Der Vertrag des Dozenten war laut Gericht an ein Semester gebunden und nicht verlängert worden. Das Lehrverhältnis sei ohnehin beendet. Dem Kläger sei es darauf angekommen, die Rechtswidrigkeit feststellen zu lassen, hieß es. Er habe sich in seinem Ruf geschädigt gesehen. Laut Berliner Tagesspiegel soll Hebold Ausfallstunden für das abgebrochene Semester vergütet bekommen, in Höhe von knapp 2.000 Euro. Dem Bericht nach ist auch ein Ermittlungsverfahren wegen Volksverhetzung gegen Hebold noch nicht abgeschlossen.