Wundermittel-Werbung in einem Pflegeheim - "Da wird mit der Angst vor Erblindung Geld verdient"

19.03.18 | 10:15 Uhr

Der Brief kam persönlich adressiert an eine Bewohnerin eines Pflegewohnstiftes. Er versprach ihr Heilung für ein Augenleiden. Was ist dran an diesem Versprechen, und wie kam der Hersteller der Kapseln an die Adresse der Pflegeheimbewohnerin? Von Ute Barthel

Als Hannelore Mattkay ihre Post öffnet, muss sie zuerst schmunzeln. "Wieder sehen wie mit 20!", steht in großen Buchstaben auf dem bunten Werbeschreiben. Dann wird die 74-Jährige ganz persönlich angesprochen: "Sehr geehrte Frau Mattkay, viele Millionen Menschen leiden darunter. Viele bemerken es erst, wenn es schon fast zu spät ist. Doch dabei trifft es viel mehr Menschen, als vermutet. Wir haben viele betroffene Kunden Daher wenden wir uns heute an Sie." Mit einer einzigartigen Naturformel könne ihr Augenlicht gerettet werden, verspricht ihr der Hersteller des Präparats "Sehkraft Forte". Und wenn sie sehr schnell gleich eine Jahresdosis bestelle, dann könne sie sogar richtig sparen. Hannelore Mattkay ärgert sich über den Brief. "Die rechnen damit, dass man im Alter schwache Augen hat und jeder würde ja gern wieder gut sehen können. Und damit locken sie dann die Leute." Auch ihr Mann Heinz Mattkay regt sich über das Schreiben auf: "Mich hat geärgert, dass man die Leute mit so einen Brief für dumm verkauft, und ihre Hoffnung auf Besserung ausnutzt."

Der Alterungsprozess lässt sich nicht rückgängig machen

Die Kapseln von "Sehkraft forte" sollen gegen eine Krankheit helfen, die Altersbedinge Makula-Degeneration heißt. Dabei kommt es zu Veränderungen auf der Netzhaut. Die Sehkraft wird immer schlechter, bis die Patienten eines Tages erblinden. Das ist ein unumkehrbarer Prozess, erklärt der Augenarzt Matthias Hartmann. "Wir haben es bei der Netzhaut mit einem Alterungsprozess zu tun. Und den können wir derzeit nicht rückgängig machen." Der Mediziner sitzt in seiner Praxis und liest kopfschüttelnd den Werbebrief. "Diese pauschale Aussage: 'Nehmen Sie diese Pille, und dann sehen Sie wieder wie ein Adler, wie mit 20.' Das ist Quatsch."

Wirkung in Studien geprüft

Auf Nachfrage erklärt die Firma "Auranatura", die "Sehkraft forte" vertreibt: "Die entsprechenden Wirkungen der (…) enthaltenen Bestandteile sind in einschlägigen Studien nachgewiesen." Die Bestandteile sind bestimmte Nährstoffe wie Lutein, Zeaxanthin, Traubenkernextrakt. Tatsächlich hat man in mehreren Studien eine positive Wirkung auf die Augen nachweisen können. Auch Augenarzt Hartmann kennt diese Studien. Aber er interpretiert die Ergebnisse ganz anders. "Da konnte man sehen, dass man diese Verschlechterung statistisch, aber nicht auf den Einzelfall bezogen, ein ganz, ganz bisschen verlangsamen konnte. Aber schlechter wird es trotzdem."

Arzt hält Werbung für irreführend

Der Hersteller aber spricht von einer Weltsensation, von der Lösung, auf die Millionen gewartet haben. Diese Wirkstoffe könne man aber auch zu sich nehmen, wenn man sich mit viel grünem Gemüse, wie Spinat und Grünkohl ernähre, meint der Augenarzt. Er rät von diesen Präparaten ab und hält die Werbung für irreführend. "Viele Patienten haben extreme Angst davor, dass sie nicht mehr sehen können. Und bei der Makula-Degeneration kann die Schulmedizin wenig helfen, weil es ein Alterungsprozess ist und nicht eine Krankheit", erklärt der Mediziner. "Dann kann ich es nachvollziehen, wenn man sagt, ich versuche da noch was zu tun, wo mir was versprochen wird. Aus meiner Sicht als Mediziner ist das nicht in Ordnung. Da wird mit der Angst und mit Erblindungsphantasien Geld verdient, und das ist verwerflich."

Adresse steht in keinem öffentlichen Verzeichnis

Das falsche Werbeversprechen ist die eine Sache. Aber wie kam der Hersteller an die Adresse von Hannelore Mattkay, um sie persönlich anzuschreiben? Denn sie lebt seit drei Jahren in einem Pflegeheim, nachdem sie einen Schlaganfall erlitten hatte. Das heißt, ihre Adresse steht in keinem öffentlichen Verzeichnis. Ihr Mann fragte bei der Heimleitung nach. Aber dort versicherte man ihm, dass keine Adressen der Bewohner weitergegeben werden. Wir fragen bei "Auranatura" nach. Die Firma antwortet: "AuraNatura® hat die Adressdaten von Frau Mattkay für Werbezwecke von der HMK V AG angemietet, bei der Frau Mattkay Kundin ist." Was ist die HMK V AG? Es ist ein Versandhandelsunternehmen für Münzen und Medaillen. Eine Zweigniederlassung ist das Bayrische Münzkontor. Heinz Mattkay erinnert sich: "Wir haben mal beim Bayrischen Münzkontor die Luther-Gedenkmünze bestellt, vielleicht hat man da die Adresse weitergegeben."

Verbraucherschützer vermuten Adressenverkauf

Die HMK V AG hat dieselbe Firmenadresse in der Schweiz wie "Auranatura". Ist es möglich, dass die Adresse von Hannelore Mattkay einfach weitergegeben wurde, obwohl sie dem gar nicht zugestimmt hat? Annett Reinke von der Verbraucherzentrale vermutet, dass die Daten an einen Adresshändler verkauft wurden. Das sei auch ohne Einwilligung der Kunden zulässig. "Das sind aber nur ausgewählte Daten. Das sind Daten wie der Name, die Anschrift und das Geburtsjahr, nicht das genaue Datum, sondern das Jahr. Das sind Daten, die der Unternehmer zu einer Liste zusammenfügen kann und weitergeben kann."

Schutz durch Sperrung der Adresse

Die Werbung für "Sehkraft forte" wurde wohl über so einen Adresshändler dann an Hannelore Mattkay geschickt. Wie kann sie sich in Zukunft vor unerwünschter Werbung schützen? "Sie können sich im Nachhinein dagegen wehren", rät Annett Reinke von der Verbraucherzentrale. "Sie können einmal Auskunft darüber verlangen, welche Daten sind zu welchem Zweck gespeichert worden und an wen ist es im Zweifel weitergegeben worden, an welche Unternehmen, diesen Anspruch haben Verbraucher. Und Sie sollten einer Weitergabe zu Werbezwecke immer widersprechen und die Daten bei dem Vertragsunternehmen auch sperren lassen." Genau das hat Hannelore Mattkay jetzt getan. Ihre Adresse hat jetzt ein Sperrvermerk bei den Händlern, bei denen sie bestellt hat. Sollte doch noch Werbepost zu ihr gelangen, hat sie dafür auch eine Lösung: den Papier-Schredder.

