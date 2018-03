Kalt, kälter, wärmer, Frühling - so könnte man die kommenden Tage meteorologisch zusammenfassen. War der Karfreitag noch vergleichsweise mild und sonnig, wird es am Karsamstag kalt und nass, am Ostersonntag ist sogar mit Eiseskälte zu rechnen, doch ab Montag wird es dann wärmer und am Mittwoch winken zweistellige Plusgrade, so lautet die Zusammenfassung des MeteoGroup-Meteorologen Frederik Raff.



Zunächst warnt der Wetter-Experte aber vor "ortsweise möglichem Neuschnee!" am Karsamstag. Der Tag vor der Auferstehung Jesu Christi wird in diesem Jahr also wettermäßig eine eiskalte Sache. "Vor allem in der Nordhälfte ist mit Schneeregen und Schnee zu rechnen, genauer: Im Ruppiner Land und in der Uckermark könnte es eine weiße Überraschung geben", lautet hier die Aussicht.