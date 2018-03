Schneetreiben zum Frühlingsanfang klingt wie ein schlechter Witz. Das ist jedoch die Realität dieses seltsamen Winters. Der wusste lange nicht wohin und entschied sich dann in den letzten Wochen, Ernst zu machen. Doch es gibt (Sonnen-)Licht am Ende des Tunnels.

Es klingt wie eine (nicht vorhandene) Bauernregel: "Schnee im März - das ist doch nur ein Scherz". Für die Region Berlin und Brandenburg hat sich dieser schlechte Witz am Frühlingsanfang jedoch bewahrheitet: Der Schnee wird in großen Flocken quer durch die Straßen und übers Land getrieben und bleibt sogar liegen.

Aber mal im Ernst: Kommt es uns nur zu kalt und zu mies vor - oder ist das, was sich da draußen abspielt, im normalen Rahmen?

Für Meteogroup-Meteorologin Claudia Salbert steht fest: Der März in der Region war bisher "auf jeden Fall ein deutlich zu kalter Monat". Das würde nicht nur landläufig so empfunden von den Menschen, sondern auch die Zahlen belegten dies. "Vor allem die letzten Tage fühlte es sich eben durch den starken Nordostwind noch deutlich kälter - eben mehr nach Hochwinter als nach Frühlingsvorboten - an. Berlin und Brandenburg zählen nach Vorpommern zu den kältesten Regionen in Deutschland."

In Potsdam beispielsweise sei der März 2018 bisher 2,8 Grad zu kalt gewesen, sagt Wetterexpertin Salbert und bezieht sich auf die Klimareferenzperiode von 1961 bis 1990. "Wenn wir den März mit der neueren, inoffiziellen Periode von 1981 bis 2010 vergleichen, dann fällt der März bisher sogar um 3,6 Grad zu kalt aus."