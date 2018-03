Bild: dpa/Patrick Pleul

Wetter in Berlin und Brandenburg - Ostern wird unterkühlt - mit Chance auf Schnee(regen)

27.03.18 | 14:50 Uhr

Von Frühling ist kaum eine Spur. Das Wetter in Berlin und Brandenburg wird auch in der nächsten Zeit wechselhaft bleiben. Am Mittwoch und am Ostersonntag ist sogar Schnee möglich. Ein wirklicher Wintereinbruch sei das aber nicht, sagt ein Meteorologe.



Frühlingshaft geht anders als das, was sich gerade in Berlin und Brandenburg abspielt. "Es streiten sich derzeit Winter und Frühling", bestätigte Meteogroup-Meteorologe Andreas Wagner rbb|24 am Dienstag. Es befinde sich viel sehr kalte Luft über Nordeuropa. Diese treffe voraussichtlich am Mittwochmorgen auf ein mildes Tiefdruckgebiet, das von Belgien heranziehe. "Diese Luftmassen stoßen am frühen Mittwochmorgen über dem südlichen Brandenburg aufeinander", sagte Wagner. Dann werd es wieder kälter und es gebe Niederschlag. Im Laufe des Vormittags komme es dann auch in Berlin zu Regen, der in Schneeregen übergehen könnte. "Es ist aber kein neuer Wintereinbruch", beruhigte der Meteorologe.

Ostereier könnten im Schneematsch landen

Das wechselhaft kalte Wetter werde, so die noch unsicheren Vorhersagen für Ostern, auch noch ein wenig anhalten. Denn es droht neue Kaltluft. Nach einer kurzen Wetterberuhigung am Karfreitag könnte es Ostersamstag und –sonntag auch wieder richtig unangenehm werden. Während am Samstag vor allen Dingen Regen erwartet wird, könnte es passieren, dass die Kinder in der Region ihre Ostereier aus dem Schneematsch herausklauben müssen. "Es könnte am Sonntag durchaus zu Schnee und Schneeregen kommen", so Meteorologe Wagner. Noch sei das aber nicht mit Sicherheit zu sagen, weil unklar sei, mit welcher Temperatur die erwartete Kaltluft hier ankomme. "Aber es wird definitiv ein frischer Sonntag", so Wagner weiter, bei fünf bis sechs Grad. Eine richtige Winterlandschaft sei aber weder für Berlin noch Brandenburg zu erwarten. Die entstehe bei deutlich kälteren Temperaturen aber wahrscheinlich in Mecklenburg. "Brandenburg wird verschont", erklärt Wagner. Am Ostermontag besteht dann sogar die Chance, dass die Sonne sich zeigt - allerdings bei weiterhin recht kühlen Temperaturen von maximal acht Grad.

Bis Anfang Mai macht das Wetter, was es will

Der Meteorologe verwies auch darauf, dass es durchaus normal sei, wenn das Wetter bis zu den Eisheiligen, die zwischen dem 11. und 15. Mai erwartet werden, wechselhaft und launisch bleibe.

Sendung: Antenne Brandenburg, 27.03.2018, 14 Uhr