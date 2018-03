Zahl der Messerangriffe in Berlin nimmt zu

Die Zahl der Messerangriffe in Berlin hat zugenommen. Das geht aus einer Antwort der Innenverwaltung auf eine Anfrage des CDU-Abgeordneten Peter Trapp hervor, die dem rbb vorliegt.

Bei mehr als 2.700 Straftaten wurde im vergangenen Jahr ein Messer benutzt, 200 Mal öfter als im Vorjahr. In 560 Fällen waren die Tatverdächtigen unter 21 Jahre alt. In 80 davon waren Kinder unter den mutmaßlichen Tätern.

Trapp nennt die Zahlen erschreckend. Er fordert, dass an Berliner Schulen mehr Präventionsarbeit stattfinden müsse. Außerdem, so Trapp, sollten Messerangriffe als Tötungsversuche und nicht nur als gefährliche Körperverletzung eingestuft werden. Ein Stich in den Oberschenkel sei lebensgefährlich, wenn er die Arterie träfe.