Auch der Bundestag hat sich am Donnerstag mit dem Thema beschäftigt. Die FDP wollte erreichen, dass die Bundesregierung sich für eine Reform der Sommerzeitregelung innerhalb der EU einsetzt. "Dazu ist die Zeitumstellung abzuschaffen und eine EU-weite ganzjährig geltende Zeitregelung für alle Mitgliedstaaten einzuführen", heißt es in dem Antrag [ externer Link ]. Mit den Stimmen von CDU/CSU und SPD wurde der Antrag abgelehnt. AfD und Linke stimmten mit den Liberalen, die Grünen enthielten sich [ Bundestagsprotokoll vom 22. März 2018 ].

1. Die Idee einer Sommerzeit wurde durch den Erfinder des Blitzableiters und Unterzeichner der US-amerikanischen Unabhängigkeitserklärung Benjamin Franklin populär. Allerdings ist umstritten, ob es wirklich seine Idee war. In einem Leserbrief an das "Journal de Paris" hob er 1784 zwar veritable Vorteile einer Sommerzeit hervor. Etwa dass man abends weniger wertvolles Kerzenwachs verschwenden müsse. Gleichzeitig machte er sich aber auch über die Franzosen lustig. Da die meisten Journal-Leser sowieso nie vor dem Mittag aufstünden, könnten sie sich gar keine Vorstellungen davon machen, wie viel Sonnenlicht in Frankreich ungenutzt verschwendet würde. [Der ganze, sehr amüsante Leserbrief von Franklin in englischer Sprache ist hier zu finden.]



2. Flächendeckend wurde die Sommerzeit zuerst im Deutschen Reich und Österreich im Jahr 1916 eingeführt. Während des Ersten Weltkriegs hoffte man, auf diese Weise Kohle zum Heizen zu sparen. Einige Jahre vorher führte allerdings der Bürgermeister des kanadischen Orillia, William Sword Frost, zum ersten Mal eine Sommerzeit ein. 1911 und 1912 mussten in dem von "Daylight Bill" regierten Kaff vor den Toren Torontos die Uhren vorgestellt werden.

3. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs musste in der sowjetischen Besatzungszone und Berlin die Uhr zweimal vor gedreht werden, wie das Physikalisch Technische Bundesinstitut in Braunschweig dokumentiert. Die Uhren wurden im Frühjahr zur Sommerzeit eine Stunde vorgestellt und einige Wochen später noch eine weitere vor zur Hochsommerzeit oder auch doppelten Sommerzeit. Im September und November wurde jeweils um eine Stunde rückwärts gedreht. Auf dem Gebiet der späteren DDR blieb das Experiment einmalig. 1947 gab es allerdings noch einmal eine Hochsommerzeit in den westlichen Besatzungszonen. Um eine Stunde vorgestellt wurde jeweils am 6. April und am 11. Mai, zurückgedreht wurde am 29. Juni und am 5. Oktober. Auch hier blieb es ein einmaliges Experiment.