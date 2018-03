Bange machen gilt nicht bei Funda Peker. Nicht, wenn sie in ihrem winzigen Kleinwagen auf der Karl-Marx-Straße von Männern in dicken Angeberkarren bedrängt wird. Auch nicht, wenn in der U-Bahn jemand bedroht wird oder sich türkisch- oder arabischstämmige Jugendliche respektlos benehmen. Ihr Prinzip: In solchen Situationen dazwischen gehen, laut werden, mit einer klaren Methode: Sie zischt ein scharfes "Schschtt!", brüllt anschließend "Ey!" Funda Peka erklärt: "Dann merken die: Oh, da ist irgendwas passiert. Das ist auch eine Kultursache. Das 'Schschtt' bedeutet in unserer Kultur: Jetzt Stopp!"