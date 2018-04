Unbekannte schlagen 26-Jährigen in S-Bahn bewusstlos

Zwei unbekannte Männer haben in einer S-Bahn der Linie 1 einen 26-Jährigen bewusstlos geschlagen. Der junge Mann erlitt bei dem Vorfall am Ostersonntag einen Nasenbeinbruch und wurde zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht, wie die Bundespolizei am Mittwoch mitteilte. Sein Begleiter wurde bei der Attacke ebenfalls verletzt. Eine 27 Jahre alte Krankenschwester leistete Erste Hilfe.