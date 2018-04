Wegen der Entschärfung einer Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg muss am Freitag in Berlin mit erheblichen Verkehrsbehinderungen gerechnet werden. Der Sprengkörper wurde bei Bauarbeiten in der Nähe des Hauptbahnhofes entdeckt.



Die Polizei bestätigte am Dienstagabend, dass die Bombe aller Voraussicht nach am Freitagvormittag entschärft werden soll. Ab etwa 9 Uhr wird es deshalb zu erheblichen Beeinträchtigungen im Nah- und Fernverkehr kommen. Der genaue Plan stehe noch nicht fest. Klar sei nur: "Es wird groß, und es wird lästig", so ein Polizeisprecher.



Die Deutsche Bahn stellt sich auf Behinderungen im Bahnverkehr ein. "Wir gehen von Beeinträchtigungen aus, wie das genau geregelt wird, das klärt sich noch", sagte ein Sprecher. Nach Informationen der "Berliner Morgenpost" liegt der Hauptbahnhof im 800-Meter-Sperrkreis

rund um den Fundort. Ob der Bahnhof zeitweise evakuiert werden müsse, sei noch unklar, berichtete das Blatt am Dienstagabend.