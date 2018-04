Bild: rbb/Morling

Betrugsprozess vor Berliner Landgericht - So zockte ein mutmaßlicher Online-Betrüger 5.000 Kunden ab

13.04.18 | 18:20 Uhr

Mit einem Fake-Onlineshop soll er massenhaft Kunden betrogen haben. Der Gesamtschaden beläuft sich sich nach Schätzungen auf über zwei Millionen Euro. Jetzt steht Obeida C. vor dem Landgericht – und kommt vielleicht mit einer milden Strafe davon. Von Ulf Morling

1.871 Betrugsfälle werden Obeida C. vorgeworfen. In nur zwei Monaten, im Juni und Juli 2017 soll der 26-Jährige über seinen Internetshop beelara.de. Smartphones und Tablets, aber auch Rasenmäh-Roboter und Gartenmöbel zu angeblichen "Hammerpreisen" verkauft haben. Er war der Geschäftsführer. Die hochprofessionell gestaltete Seite wurde tausendfach angeklickt und hatte kurzzeitig sogar das Gütesiegel für Onlineshops "Trusted Shop". Rund 5.000 Kunden fielen auf den Fake–Shop herein: Sie bestellten, bezahlten in Vorkasse - doch ihre bestellte Lieferung kam niemals an. In nur zwei Monaten soll der Angeklagte fast eine Million Euro von seinen Opfern kassiert haben. Der angerichete Gesamtschaden liegt nach Schätzungen der Staatsanwaltschaft Berlin bei weit über zwei Millionen Euro. Vor Gericht muss sich C. nun jedoch nur für knapp die Hälfte der Betrugsfalle rechtfertigen: Der Umfang der Sache habe die "organisatorischen Möglichkeiten" der Berliner Ermittler gesprengt, so ein Beamter gegenüber dem rbb.

Früher Intensivtäter - jetzt Betrüger?

Obeida C. sitzt am ersten Prozesstag in der Gefangenenbox im Saal 739 des Landgerichts und winkt zwei Zuhörern zu. Er begrüßt sie, und sie grüßen zurück. Mehr Worte sind vom Angeklagten heute nicht zu hören. Sein Anwalt spricht für ihn: Gegen einen entsprechenden Deal würde sein Mandant möglicherweise einräumen, dass er sich als Geschäftsführer von beelara bei einer Berliner Notarin eintragen ließ und Kontos für die GmbH eröffnete. Mit dem Internetauftritt der Betrugsfirma habe er dagegen nichts zu tun. Das von ihm abgehobene Geld der Kunden habe er allenfalls weitergegeben, so sein Verteidiger. Bevor Obeida C. nach Berlin kam, lebte er im hessischen Bad Hersfeld. Schon als Jugendlicher fiel er dort massiv mit Gewalt auf: Nach Informationen des rbb war er bei der dortigen Staatsanwaltschaft als Intensivtäter registriert.

Notarin und Sparkasse fielen auf gefälschten Pass herein

Am 15. Juli vergangenen Jahres war die Trägerfirma des späteren Onlinehandels beelara gegründet worden. Laut Staatsanwaltschaft hat sich eine Berliner Notarin kräftig verladen lassen - mit dem schlampig gefälschten britischen Reisepass des Angeklagten. Nur sein Bild soll aufgeklebt gewesen sein, sonst stimmte nichts an dem Dokument des angeblich aus Katar stammenden Firmengründers. Der Notarbesuch war die Grundlage für die ordentliche Registrierung der Firma beim Amtsgericht Charlottenburg. Gute zwei Monate später eröffnete C. nach den Erkenntnissen der Ermittler ein Konto bei der Berliner Sparkasse, wieder mit dem gefälschten Pass. Wenige Tage darauf soll er dann einen Service- und Mietvertrag mit einer Bürodienstleistungsfirma in der Friedrichstraße in Mitte abgeschlossen haben, die dann wohl Telefon- und Postverkehr von beelara übernahm. Nur die Konten hielt der Angeklagte wohl vor allem unter seiner Kontrolle.

Anfangs lieferte beelara zuverlässig

Anfangs lieferte beelara die versprochene Ware, im Mai 2017 hatte sich der Betreiber bei dem Anbieter des Siegels "trusted shops" angemeldet, um mit diesem Gütesiegel des Onlinehandels vertrauenswürdiger zu erscheinen. Die Prüfung des Siegel-Anbieters bestand die Seite zunächst. Seither konnte die Betrugsfirma auf ihrer Internetseite damit werben. Allerdings wurde das Siegel nicht einmal 24 Stunden später wieder entzogen, wegen eines "Sicherheitsmechanismus", so die Ermittler. Doch inzwischen gab es viele positive Bewertungen, denen zukünftige Kunden vertrauten. Bald häuften sich ihre zum Teil verzweifelten Klagen in Internetforen: eine alleinerziehende Mutter berichtete, ihre eiserne Reserve für den Kauf eines Smartphones für ihre Tochter geopfert zu haben. Ein Schüler kaufte ein Notebook für 1.600 Euro, auch ihm wurde niemals geliefert.

Nicht nur Schnäppchenjäger bestellten

Selbst vorsichtige Internetshop-Kunden konnten auf die Betrügerfirma hereinfallen: Der Auftritt des Internetshops war professionell gestaltet, die Betreiber waren beim Amtsgericht Charlottenburg in Berlin eingetragen, es gab Callcenter-Rufnummern und eine Firmenanschrift in der Friedrichstraße in Mitte. Selbst geschulten Ermittlern wäre als erstes lediglich aufgefallen, dass man bei beelara nur mit Vorkasse zahlen konnte. "Von solchen Shops sollten Verbraucher besser die Finger weglassen", sagt der Sprecher der Berliner Staatanwaltschaft, Martin Steltner, gegenüber dem rbb. Trotz der professionellen Aufmachung gab es im Netz unter den Hunderten von Kommentaren auch Häme: Die Geschädigten sollten endlich lernen, dass es nicht immer noch billiger gehe. Immer müsse jemand auf der Welt für den "Geiz-ist-geil-Wahn die Zeche zahlen", so ein User auf mydealz.

Kommt der Angeklagte mit offenem Vollzug davon?

Immer wieder hatte Obeida C. Geld vom Firmenkonto bei der Sparkasse am Alexanderplatz abgehoben. Den Mitarbeitern dort wurde der Angeklagte schließlich verdächtig. Sein falscher Pass, tausende Strafanzeigen und die Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft führten dazu, dass am 16. Oktober letzten Jahres ein Haftbefehl gegen den Angeklagten erlassen wurde. Neun Tage später konnte der Angeklagte, der Millionen Euro abgehoben hatte, in seiner ärmlich wirkenden Charlottenburger Wohnung verhaftet werden. "Es ist nichts mehr zu holen beim Angeklagten. Er hat alles an die Mittäter weitergegeben", so sein Verteidiger. Statt eines langwierigen Prozesses bis zum September könnte jetzt ein kurzes Verfahren folgen: Sollte C. gestehen, könnte ein Urteil von höchstens vier Jahren und neun Monaten ausgesprochen werden. Nach der Urteilsverkündung könnte C. Haftverschonung gewährt werden. Dann stünden seine Chancen gut, die Haftstrafe im Offenen Vollzug verbüßen zu können. So das Angebot des Gerichts - die Staatsanwaltschaft stimmte dem Deal bereits zu.

Betrugsopfer können auf Entschädigung hoffen

Eine gute Nachricht für von beelara betrogenen Kunden: Immerhin noch eine halbe Million Euro wurden auf den Konten der Firma beschlagnahmt. Für alle Geschädigten ist es damit möglich, sich zumindest einen Teil ihres Geldes zurückzuholen. Der Prozess wird am 3. Mai fortgesetzt, mutmaßlich mit einem Geständnis von Obeida C. Seine möglichen, bis heute völlig unbekannten, Mittäter, wird er allerdings wohl nicht verraten.