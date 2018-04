Ab sofort gilt auch in Berlin die 116117

Der Ärztliche Bereitschaftsdienst der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) Berlin ist seit 1. April unter der bundesweit einheitlichen Nummer 116117 zu erreichen. Die bisher in Berlin bekannte Nummer 310031 werde nach und nach vom Netz genommen, teilte die KV Berlin in einer Pressemitteilung mit.

Rettungskräfte am Limit

Mit dem ärztlichen Bereitschaftsdienst sollen die Notaufnahmen in der Stadt entlastet werden. Er hilft Menschen bei Erkrankungen, mit denen diese normalerweise einen Arzt in einer Praxis aufsuchen würden, deren Behandlung aber aus medizinischen Gründen nicht bis zum nächsten Werktag warten kann.

Die Leitstelle ist unter der 116117 rund um die Uhr erreichbar. Am Nachmittag und Abend sowie an Wochenenden und Feiertagen zwischen 8 Uhr und 0:30 Uhr können Beratungsärzte telefonisch Auskunft geben. Auch der fahrende Ärztliche Bereitschaftdienst ist rund um die Uhr in Berlin im Einsatz. Zudem gibt es eine Reihe von KV-Notdienstpraxen. Die Kassenärztliche Vereinigung Berlin hat parallel angekündigt ihr Angebot weiter auszubauen.

Weitere Informationen finden Sie hier [externer Link].