Nach dem Messerangriff eines Vaters auf seine Tochter in einem Berliner Einkaufszentrum ermittelt die Polizei wegen des Verdachts des versuchten Mordes "aus niedrigen Beweggründen". Der Vater habe während der Vernehmung ein "ehrverletzendes Verhalten seiner Tochter" genannt, sagte ein Sprecher am Mittwoch. Der 75-Jährige sollte noch am selben Tag einem Haftrichter vorgeführt werden.



Laut einem Bericht der "Bild"-Zeitung plante die Tochter, ihren Mann zu verlassen. Die Polizei bestätigte das nicht.



Der 75 Jahre alte Vater hatte am Dienstag in dem Center in Gropiusstadt auf seine 47-jährige Tochter eingestochen. Sie erlitt schwere Verletzungen und musste in einem Krankenhaus sofort operiert werden.