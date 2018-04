Mit einem Gürtel war ein junger Mann in Prenzlauer Berg auf einen Kippa-tragenden Jugendlichen losgegangen. Nun hat sich der mutmaßliche Täter der Polizei gestellt.

Einen Tag, nachdem ein antisemitischer Angriff im Berliner Stadtteil Prenzlauer Berg überregional Schlagzeilen machte , hat sich ein Tatverdächtiger bei der Polizei gemeldet. Das bestätigte eine Sprecherin der Polizei am Donnerstag rbb|24.

Am Donnerstag gegen 12.30 Uhr sei der 19-jährige Mann beim Landeskriminalamt erschienen, so die Polizei. Begleitet wurde der Mann demnach von einer Rechtsanwältin. Er soll auf Antrag der Staatsanwaltschaft Berlin noch heute einem Ermittlungsrichter zum Erlass eines Haftbefehls vorgeführt werden, so die Polizei.

Am Dienstagabend waren zwei 21 und 24 Jahre alte Männer am Helmholtzplatz aus einer dreiköpfigen Gruppe heraus angegriffen worden, offenbar, weil sie eine Kippa trugen. Von der mutmaßlich antisemitischen Attacke gibt es ein Handyvideo eines der Opfer. Darin ist zu sehen, wie einer der mutmaßlichen Täter mit einem Gürtel auf den Filmenden einschlägt und ihn wiederholt als "Yahudi" (in mehreren Sprachen für "Jude") bezeichnet. Der Angreifer und seine zwei Begleiter flüchteten.