Bild: mobilsicher.de

Interview | Recherchen zu Musical.ly - "Kleine Mädchen halbnackt - das ist in der App normal"

26.04.18 | 12:09 Uhr

Im sozialen Netzwerk Musical.ly posten Kinder und Jugendliche Videos, in denen sie zu Chart-Hits Playback singen und tanzen. Ist das so harmlos, wie es klingt? Die Berliner Journalistin Inga Pöting hat Einblicke in eine erschreckend sexualisierte Welt gewonnen.

Es ist das gleiche Modell, mit dem schon die “Mini Playback Show” in den 90er Jahren Kinder und Jugendliche faszinierte - nur braucht es keine Zauberkugel und keine TV-Sendung mehr, um die Kleinen in große Stars zu verwandeln. Dafür reicht heute die App Musical.ly. Sie bietet Ausschnitte aus Popsongs als Vorlagen an und fordert ihre Userinnen und User auf, dazu Playback zu singen, zu tanzen und sich selbst dabei zu filmen. Diese Videos sind für andere User sichtbar und können mit Likes in Herzchenform versehen werden.

Musical.ly ist eine der am schnellsten wachsenden Social-Media-Apps. Bild: imago

Musical.ly ist seit 2014 in den App-Stores erhältlich und hat inzwischen nach eigenen Angaben 250 Millionen User weltweit, in Deutschland rund zehn Millionen. Damit ist sie eine der am schnellsten wachsenden Social-Media-Apps. Offiziell ist die Zielgruppe von Musical.ly 13 bis 20 Jahre alt, für unter 12-Jährige ist die App verboten. Trotzdem finden sich auch weitaus jüngere Userinnen in den hochgeladenen Videos - zum Beispiel beim Tanzen in knappen Outfits. Welche Gefahren das birgt, hat die Berliner Journalistin Inga Pöting für mobilsicher.de recherchiert - und damit eine Debatte über Musical.ly und Pädophilie in den Sozialen Medien entfacht.

rbb|24: Wie sind Sie auf die Probleme aufmerksam geworden, die sich in der Musical.ly-App für Kinder und Jugendliche verbergen?

Inga Pöting: Wir haben von einer Leserin einen Hinweis bekommen: Ihr waren Videos und Kommentatoren bei Musical.ly aufgefallen, die wir uns mal genauer anschauen sollten. Sie hat uns Screenshots als Belege geschickt - von Usern mit offensichtlich unlauteren Absichten. Die nutzen die App, um Videos zu schauen, in denen sich Mädchen sexy präsentieren - und um diese Mädchen anzustacheln, mehr Videos zu drehen und auch mal ihr T-Shirt auszuziehen.

Zur Person mobilsicher.de Die Journalistin Inga Pöting ist 29 Jahre alt und kommt aus dem Ruhrgebiet. Seit vergangenem Jahr lebt sie in Berlin und gehört zum Redaktionsteam von mobilsicher.de Das Online-Magazin informiert über Datensicherheit auf Smartphones und Tablets. Es wird gefördert vom Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz und betrieben vom gemeinnützigen iRights e.V.

Dazu muss man wissen: Viele der Userinnen der Musical.ly-App sind noch sehr, sehr jung.

Genau das war es, was mich am meisten geschockt hat: Wir reden hier teilweise von Mädchen unter zehn Jahren. Ich habe mir deren Videos angeguckt, bestimmte Hashtags gesucht. Innerhalb der Szene konzentriert sich alles auf ein paar Schlagworte wie #bellydance oder #bikini. Ich bin auf ein kleines Paralleluniversum innerhalb dieser App gestoßen - mit einer eigenen Dynamik, wo sehr junge Mädchen erschreckenderweise sehr aufreizend tanzen in Outfits, die viel Haut zeigen.

Klingt ganz danach, als wäre diese App ein digitaler Spielplatz, von dem Pädophile träumen.

Ich finde auf jeden Fall, dass da Kinder nicht richtig geschützt werden. Kleine Mädchen halbnackt oder im Bikini - das ist in der App recht normal. Die Userinnen gucken auch gegenseitig voneinander ab und kriegen deshalb gar nicht mit, dass ihre Videos nicht cool sind und nicht mehr im Rahmen dessen, was für sie gesund und gut ist. Leider hat sich dieses problematische Muster innerhalb der App schon so etabliert, dass es auch für Kinder, die sich neu anmelden, Vorbildcharakter bekommen kann.



Musical.ly hat tatsächlich schon aus ganz normalen Teenagern Berühmtheiten gemacht: Die 15-jährigen schwäbischen Zwillinge Lisa und Lena haben in der App an die 30 Millionen Follower und tragen in ihren Videos Klamotten ihrer eigenen Modelinie.

Den Erfolg von Lisa und Lena würden viele Userinnen gern nachmachen. Die beiden sind innerhalb von Monaten international bekannt geworden, weil sie so viele Likes bekommen haben. Und dass es besonders viel Anerkennung gibt, wenn sie möglichst viel Haut zeigen - das merken die Kinder natürlich.

Der Anbieter empfiehlt die App erst ab 13 Jahren. Aber was wissen wir über das reale Alter der Userinnen und User?

Oft kann man das nur schätzen anhand des Aussehens. Aber manche Kinder schreiben auch ganz offen auf ihrem Profil, wie alt sie sind. Und ich habe Profile gesehen, wo stand: Ich bin sieben, ich bin acht, ich bin neun - ganz arglos.

Wenn man sich in der App registriert, muss man immerhin ein Geburtsdatum und eine Email-Adresse angeben.

Aber ob die Adresse wirklich existiert, wird in keiner Form geprüft. Ich frage mich, warum der Dienst das nicht macht. Andere Anbieter tun das. Und beim Alter kann man natürlich einfach lügen. Bei Musical.ly könnte man während der Anmeldung die Augen zumachen, blind auf die Tastatur hauen und auf "weiter" klicken - es würde trotzdem funktionieren. Das finde ich persönlich unverantwortlich. Meine Einschätzung ist: Wenn man eine gültige Email-Adresse angeben müsste, die auch verifiziert wird, würde das schon manche Achtjährigen davon abhalten, sich dort anzumelden.

Die Standard-Einstellung der App ist es, dass alle Videos, die man postet, öffentlich einsehbar sind. Wie beurteilen Sie das?

Es ist leider bei vielen Apps so, dass die Voreinstellungen nicht nutzerfreundlich sind. Und bei Musical.ly finde ich das besonders kritisch, weil man von Kindern und Teenagern nicht unbedingt erwarten kann, dass sie den Unterschied zwischen "privat" und "öffentlich" abschätzen können und begreifen, welche Konsequenzen diese Entscheidung hat.

Was tun die Anbieter der App gegen das Problem Pädophilie? Seit Ihrer Recherche bekommt Musical.ly in diesem Zusammenhang ja viel öffentliche Aufmerksamkeit.

Auf meine Anfrage für mobilsicher.de hat der App-Anbieter eine Woche lang überhaupt nicht reagiert. Erst als eine Nachrichtenagentur das Thema aufgegriffen hat, kam ein Statement. Da steht drin, ihnen sei bewusst, dass es das Problem gibt, es sei aber nicht repräsentativ für das, was User eigentlich mit der App machen.

Bislang gibt es also keine konkreten Lösungsansätze?

Einige Hashtags wie #bikini, #bellydance oder die Schreibvariante #bellydanc sind inzwischen gesperrt. Das macht aber kaum einen Unterschied. Ich bin mir sicher, dass es weitere Hashtags gibt, die ähnlich funktionieren, aber noch unbemerkt sind. Das strukturelle Problem bleibt. Bloß weil man bestimmte Dinge nicht mehr unter diesen Schlagworten verlinken kann, existieren die Videos trotzdem weiter. Ich vermute, es wird bald neue Hashtags mit abgewandelten Schreibweisen geben, die quasi dasselbe reproduzieren. Das ist ein Fass ohne Boden.

Für sexy Videos bekommen auch schon kleine Mädchen bei Musical.ly anzügliche Kommentare. Bild: mobilsicher.de

Bei Ihrer Recherche sind Sie auf User gestoßen, die sich als Talentscouts ausgeben und behaupten, sie könnten Profilen mehr Likes verschaffen. Diese User bitten Mädchen dann, ihnen ihre Videos als Privatnachrichten zu schicken. Was steckt hinter diesem Vorgehen?

Das kann man nur vermuten. Ich sehe das große Problem darin, dass die Kinder in so einem Fall keine Kontrolle mehr darüber haben, wer diese Videos sieht und wo sie gezeigt werden. Die Nutzer, die einmal im Besitz dieser Videos sind, können sie auch außerhalb der App abspielen oder teilen. Auf manchen dubiosen Profilen steht auch direkt: Tausche Videos mit Gleichgesinnten. Dieses Material kann sonstwo wieder auftauchen - auch wenn die Mädchen älter sind und die Videos vielleicht schon bereuen. Das Internet vergisst nichts.

Bedenklich sind allein schon die Namen mancher Profile, die Sie zitieren. Wenn man "daddys_girlz" oder "mhberlindauergeilxxl" liest, dann klingt das nicht nach vertrauenswürdigen Usern.

Nein, absolut nicht und das ist offensichtlich. Ich finde es erstaunlich, wie wenig sich diese Personen verstecken - das sieht man an solchen Nutzernamen. Es gibt eine eigene Szene innerhalb von Musical.ly - und ich glaube nicht, dass sie so ein kleines Randphänomen ist, wie es die Betreiber der App darstellen wollen.

Inga Pöting rät Eltern, mit den Kindern über Erfahrungen in der App zu reden. Bild: imago/Kniel Synnatzschke

Welche Hinweise haben Sie für Eltern, deren Kinder Musical.ly nutzen?

Sie sollten auf jeden Fall mit dem Kind sprechen, was es schon für Erfahrungen in der App gemacht hat. Und falls es da etwas zu erzählen gibt, muss man sehr achtsam sein. Denn es könnte sein, dass Kinder sich schämen, dass ihnen das Erzählen unangenehm ist. Der falsche Weg wäre es, dem Kind das Handy wegzunehmen und zu sagen: Ich guck mal, was du da machst. Stattdessen sollte man das Profil des Kindes gemeinsam anschauen, auf Gefahren hinweisen, absprechen, was nicht gepostet werden darf - zum Beispiel Videos im Bikini. Auf der sicheren Seite ist man, wenn man das Profil privat stellt. Ich kann mir aber vorstellen, dass das vielen Kindern nicht gefällt, weil man dann weniger Zuschauer hat, weniger Likes bekommt.

Sind Ihnen bei der Recherche andere Plattformen aufgefallen, die ähnliche Gefahren bergen wie Musical.ly?

Konkret recherchiert habe ich nur zu Musical.ly, aber bei Snapchat und Instagram sind die Strukturen vergleichbar. Auch auf diesen Plattformen geht es um Videos, Selbstdarstellung und sie sind ähnlich unbeschränkt. Bei Musical.ly finde ich die Grundvoraussetzungen allerdings besonders problematisch: Es gibt dieses implizite Versprechen an die User - wir machen dich zum Star! Hier sind die Songs, zu denen du singen und tanzen kannst. Es gibt viele freizügige Vorbilder unter den Popstars, innerhalb und außerhalb der App, die man nachmachen kann. Das macht den Anreizcharakter für kleine Mädchen, dort sexy Videos zu posten, besonders groß.