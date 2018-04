Wegen einer Bombenentschärfung waren am Freitag besonders viele Rettungswagen verfügbar - trotzdem rief die Feuerwehr am Mittag den Ausnahmezustand aus. Mit einer überraschenden Begründung.

Wie Feuerwehrsprecher Thomas Kirstein rbb|24 sagte, könnte die Feuerwehr wegen der Personalengpässe die Rettungswagen oft nicht vollständig besetzen. "So war das auch heute", so Kirstein. Möglicherweise hätten auch viele Menschen wegen der "hohen Temperaturen" Kreislaufprobleme und würden deshalb den Rettungsdienst alarmiere.

In Berlin wird der Ausnahmezustand ausgerufen, wenn es besonders viele Einsätze gibt. Diese werden dann nach Prioritäten abgearbeitet.

Wie ein Sprecher der Deutschen Presse-Agentur sagte, ist die Feuerwehr für gewöhnlich tagsüber mit 120 Wagen in der Stadt im Einsatz. Aufgrund der aktuellen Lage sei die Flotte mit weiteren Wagen verstärkt worden - am Freitag musste am Berliner Hauptbahnhof eine Weltkriegsbombe entschärft werden. Im Sperrkreis lagen auch medizinische Einrichtungen. Die Feuerwehr lobte die Vorplanung für die Bombenentschärfung am Hauptbahnhof: Ohne diese wäre die Lage vermutlich noch wesentlich dramatischer, hieß es.