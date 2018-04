Mit dem Abriss des baufälligen Dachs beginnen in der Nacht zum Dienstag die Bauarbeiten an der Berliner Avus-Tribüne. Dort sollen Veranstaltungsräume und Büros entstehen. Die A115 ist an der Stelle ab 22 Uhr stadtauswärts gesperrt.

Das Dach der früheren Zuschauertribüne an der Avus in Berlin wird ab Montagabend abgerissen. Daher wird die A115 an der Stelle von 22 Uhr an bis 6 Uhr am Dienstagmorgen stadtauswärts gesperrt.

Ab den Sommerferien soll damit begonnen werden, in mehreren Etappen ein neues Dach zu bauen, wie der Investor Hamid Djadda dem rbb sagte. Das Dach soll im kommenden Jahr fertig sein, die gesamte Tribüne dann 2021, zum 100-jährigen Jubiläum der Avus.