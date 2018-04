Die Abrissarbeiten am Dach der Berliner Avus-Tribüne konnten bis Dienstagfrüh nicht abgeschlossen werden. Am Abend werden sie fortgesetzt - daher muss die Autobahn stadtauswärts erneut gesperrt werden.

An der Avus in Berlin ist in der Nacht zum Dienstag damit begonnen worden, das Dach der früheren Zuschauertribüne abzureißen. Eigentlich sollten die Bauarbeiten bis zum frühen Morgen abgeschlossen sein, doch die Arbeiten müssen am Abend noch einmal aufgenommen werden. Deshalb wird die A115 von 22 Uhr bis 6 Uhr am Mittwochmorgen nocheinmal teilweise gesperrt. Betroffen ist der Abschnitt zwischen Dreieck Funkturm und Hüttenweg stadtauswärts.