139. Volksfest in der Havelstadt Werder - Hunderttausende freuen sich auf das Baumblütenfest

28.04.18 | 08:28 Uhr

Das traditionelle Baumblütenfest startet am Samstag in Werder an der Havel - in diesem Jahr allerdings mit Verkehrsproblemen. Wegen einer Krankheitswelle bei der Bahn fahren weniger Sonderzüge nach Werder. Die Stadt ist verärgert.



Obstwein, Rummel, Bühnenprogramm – zum 139. Mal startet am Samstag das Baumblütenfest in Werder (Potsdam-Mittelmark). Zum Auftakt findet ab 13 Uhr ein Festumzug mit rund 1.600 Teilnehmern statt, teilte ein Sprecher der Stadt am Freitag mit. Bis zum 6. Mai werden tausende Besucher in der Havelstadt erwartet. Auf sieben Bühnen spielen Berliner und Brandenburger Bands und DJ's, Highlights sind die Auftritte von Chris Norman (27.4.) und City (3.5.).

In den Obstgärten können die Besucher die namensgebenden Baumblüten genießen. Auf einem Markt mit rund 600 Ständen servieren Obstbauern Kaffee, Kuchen, Säfte - und natürlich Obstweine aus eigener Produktion, darunter auch Spezialitäten wie Löwenzahnweine oder Wildobstweine. Eine Besonderheit auf dem Rummelplatz mit 60 Schaustellern wird ein Freefall-Tower sein, der Besucher aus 90 Metern Höhe im freien Fall nach unten schickt. Mit insgesamt über 400 Händlern hat sich das 139. Baumblütenfest etwas vergrößert. Sollte das Wetter mitspielen, erwarten die Veranstalter allein an den beiden Wochenenden bis zu 400.000 Besucher.

Sonderzüge ab Berlin und Königs Wusterhausen fallen aus

Wer plant, am Wochenende mit der Bahn zum Baumblütenfest zu fahren, sollte beachten, dass einige Sonderzüge der Bahn diesmal nicht fahren. Wegen einer Grippewelle bei der Bahn gebe es zu wenig Zugführer, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Die regulären Bahnen dürften daher voll werden.

Die Stadtverwaltung zeigte sich verärgert. Bürgermeisterin Manuela Saß (CDU) teilte dazu mit: "Die Bahn ist eine sehr wichtige Anreise-Variante zum Fest, zumal wir wegen der Sperrkreise von einer Anreise mit dem Auto dringend abraten müssen. Für künftige Feste ist zu wünschen, dass wir wieder zu einer professionellen Form der Zusammenarbeit mit der Deutschen Bahn zurückkehren." Auch die brandenburgische Verkehrsministerin Kathrin Schneiderin (SPD) reagierte wenig erfreut: "Wir haben gemeinsam mit dem Land Berlin Sonderzüge bei der Bahn bestellt, damit die Gäste ihr Auto stehen lassen können. Dass die bestellten Züge jetzt nicht fahren, ist sehr ärgerlich", teilte sie mit. Die Deutsche Bahn hat Sonderfahrpläne für die Linie RE 1 zwischen Berlin und Werder und für die Linie RB22 zwischen Königs Wusterhausen und Werder erarbeitet. Wegen des Personalausfalls können nicht alle Sonder- und Ausflugszüge fahren, hieß es von der Bahn.

Glasflaschenverbot in Regionalbahnen, der S1 und S7

Die Bundespolizei wies am Freitag darauf hin, dass die Mitnahme von Glasflaschen in bestimmten Zügen der Deutschen Bahn und der S-Bahn Berlin verboten ist - vom 28. April um 9 Uhr bis zum 7. Mai um 2 Uhr.



Folgende Verbindungen sind betroffen: Der Regionalexpress 1 von Frankfurt (Oder) nach Brandenburg (Havel), der RE 7 (Wünsdorf – Belzig), die Regionalbahn 21 (Berlin – Wustermark), der RB 22 (Potsdam – Schönefeld) sowie die S 7 (Potsdam Hauptbahnhof – Berlin-Westkreuz) und die S 1 (Berlin-Wannsee – Berlin Schöneberg). Das Glasflaschenverbot gilt auch auf dem Bahnhof Werder (Havel) und den Zusteigebahnhöfen. Da es in den vergangenen Jahren immer wieder zu Straftaten durch alkoholisierte Reisende kam, sei das Verbot notwendig, teilte die Bundespolizei mit. Die Einhaltung des Verbotes in den Zügen und an den Bahnhöfen werde durch Bundespolizisten überwacht und kontrolliert.

Besucher feiern unter verschärften Sicherheitsvorkehrungen

Das Sicherheitskonzept des vergangenen Jahres hat die Stadtverwaltung beibehalten. Zum Beispiel gebe es Sperrkreise in der Altstadt, in denen kein oder nur eingeschränkter Autoverkehr zugelassen ist, teilte die Stadtverwaltung mit [werder-havel.de]. Beton-Poller an wichtigen Punkten gehören zum festen Bestandteil des Sicherheitskonzepts. An den Einfahrtsstraßen zum Fest sind wieder bewaffnete Polizisten stationiert.

Die Polizei bittet Besucher, keine Wertsachen im Auto zu lassen und nur das Nötigste mitzunehmen. Polizisten würden präsent sein, "um jederzeit ansprechbar zu sein sowie Straftaten konsequent festzustellen und ahnden zu können", sagte Karsten Schiewe von der Polizeidirektion West. Im vergangenen Jahr wurden laut Schiewe 289 Straftaten auf dem Baumblütenfest registriert - das war demnach fast ein Viertel der Gesamtstraftaten aus dem Jahr 2017. Außerdem führt die Polizei vermehrt Alkoholkontrollen zu Wasser und auf den Straßen durch. "Wer den Wein genießen möchte, lässt sein Fahrzeug am besten zu Hause stehen und nutzt die öffentlichen Verkehrsmittel", sagte Schiewe. Sofern in den Zügen, die fahren, noch Plätze frei sind.