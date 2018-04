Berlinerin Berlin Montag, 30.04.2018 | 19:43 Uhr

Wenn das das "traditionelle" Baumblütenfest ist, dann Gute Nacht Brandenburg. Proleten unter sich? Wo und wie kommen die her? Wer fährt? Oder sind das alles Einwohner von Werder und umzu? Ich kann die Bahn verstehen, dass sie Grippe vorschützt um keine Züge versauen zu lassen *kotz* bah! Es kann aber auch nicht sein, dass die Bahn das Regulativ für Besäufnis-Feste ist!

In Cottbus (Brandenburg...) musste ein Alk-Verbot verhängt werden. Gibt es im Umland ein Suchtproblem? Oder ein Benimm-Problem?



you never get a second chance to make a first impression - der Eindruck ist derzeit dürftig, den Brandenburg vermittelt, sobald man den Speckgürtel verlässt...