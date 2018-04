In 25 Fällen haben die Veterinär- und Lebensmittelaufsichtsämter der Bezirke in den Jahren 2016 und 2017 die Haltung von Wildtieren in Zirkussen in Berlin beanstandet. Das geht aus der Antwort der Justizverwaltung auf eine Anfrage des Abgeordnetenhaus-Mitglieds Henner Schmidt (FDP) hervor. Die Antwort stammt von Anfang April und wurde nun veröffentlicht.

Im Einzelnen wurde beispielsweise die fehlende Bademöglichkeit für Tiger beanstandet. Dasselbe wurde auch in Bezug auf Wassergeflügel moniert. In Bezug auf die Haltung von Elefanten wurde unter anderem beanstandet: mangelnde Sicherheitsvorkehrungen beim Spazierenführen, Bewegungsstereotypien, fehlende Beschäftigungsmöglichkeiten, kein ausreichender Ablauf der Ausscheidungen. Beanstandet wurde etwa aber auch eine fehlende Ausnahmegenehmigung für den aufrechten Transport von Giraffen auf öffentlichen Straßen.

Zirkusbetriebe mit Tieren gastierten laut der Fachbereiche Veterinär- und Lebensmittelaufsicht (VetLeb) der Bezirke im Jahr 2016 in 59 und im Jahr 2017 in 52 Fällen in Berlin, heißt es von der Senatsverwaltung. Wildtiere hätten die Zirkusbetriebe in dieser Zeit in insgesamt 27 Fällen dabei gehabt. Kontrolliert worden seien im Jahr 2016 53 Gastspiele und im Jahr 2017 45 Gastspiele von Zirkussen.

Nach Angaben der Senatsverwaltung gibt es Möglichkeiten, gegen tierschutzrechtliche Verstöße vorzugehen. So könne bei erheblichen Verstößen etwa das Zurschaustellen untersagt werden.